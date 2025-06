In un’azienda agricola il bacino dove è morto lo studente

agenzia

Ragazzi e genitori festeggiavano fine anno scolastico

MARSCIANO (PERUGIA), 16 GIU – E’ un bacino artificiale collocato all’interno di un’azienda agricola nel marscianese quello dove è morto un tredicenne che era entrato in acqua mentre partecipava a una festa di fine anno scolastico di una scuola media nella zona di Perugia. Lo hanno riferito i carabinieri. Nella giornata di domenica in seguito a una telefonata al 112 i militari della stazione di Marsciano sono intervenuti presso la società agricola dove era stata segnalata la scomparsa di un ragazzo di 13 anni mentre faceva il bagno. Giunti sul posto, i militari hanno appreso che era in corso una festa di fine anno scolastico, alla quale partecipavano alunni delle scuole medie accompagnati dai genitori. Nei pressi della riva del bacino sono stati quindi rinvenuti gli indumenti del ragazzo e il suo telefono cellulare. Immediatamente sono state attivate le ricerche anche con un elicottero e droni per scandagliare l’area. Successivamente i sommozzatori giunti da Ancona hanno rinvenuto il corpo del minorenne già morto, a una profondità di circa 4 metri. La salma è stata portata all’ospedale di Perugia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare eventuali responsabilità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA