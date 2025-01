In Valdichiana sfilano 100 trattori per protesta agricoltori

agenzia

Il corteo ha evitato l'autostrada. Domani in marcia verso Arezzo

FOIANO DELLA CHIANA (AREZZO), 29 GEN – Sfilata fino a Chiusi e ritorno al presidio nei pressi del casello A1 Valdichiana tra i comuni di Foiano della Chiana e Sinalunga per i circa cento trattori che stanno prendendo parte alla protesta scattata ieri. I trattori hanno scelto la via normale evitando l’autostrada e creando qualche disagio ma tutto sommato contenuto alla viabilità. Durante la mobilitazione indetta da Coapi, sono comparsi cartelli di protesta mentre tante persone si sono fermate per chiedere informazioni ed esprimere la propria solidarietà. Il presidio è stato vigilato durante la notte dagli agricoltori. nel timore di furti o scherzi ma tutto è andato per il verso giusto. Intanto per domani gli agricoltori preparano la “marcia” su Arezzo che porterà i trattori ad attraversare l’intera città. L’arrivo è previsto verso le 10.

