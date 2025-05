In Vespa contro un muro, morta coppia di turisti tedeschi

agenzia

Sul Lago di Garda, vicino a Torri del Benaco

TORRI DEL BENACO, 30 MAG – Una coppia di turisti tedeschi è morta questo pomeriggio in un grave incidente lungo una strada che corre vicino al lago di Garda, nel Veronese. Marito e moglie viaggiavano su una Vespa, sulla strada che da Torri del Benaco porta ad Albisano, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dello scooter andando a schiantarsi contro un muro. Lo schianto è stato fatale alla coppia di turisti. I soccorritori del Suem 118 non ha potuto che costatare il decesso di entrambi.

