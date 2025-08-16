In windsurf alla deriva sul Garda, messo in salvo un 14enne

agenzia

Il soccorso coordinato dalla Guardia Costiera

VERONA, 16 AGO – Un ragazzo di 14 anni che era alla deriva sul proprio windsurf danneggiato, è stato portato in salvo stamani, con un’azione coordinata dalla Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda. Intorno alle ore 7:00 è giunta la segnalazione relativa all’avvistamento di una persona, a notevole distanza dalla costa di Malcesine (Verona), in balia delle onde e del forte vento presente in zona. La macchina dei soccorsi si è attivata co un’imbarcazione della Guardia Costiera di Salò (Brescia), dell’Unità dei Vigili del Fuoco di Bardolino (Verona) e del gommone dei Volontari dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda (Trento). Ogni unità aveva uno schema di ricerca assegnato dalla Guardia Costiera, che ha consentito in meno di 40 minuti di individuare il giovane sportivo, che aveva rotto l’albero e perso la vela; il forte vento in zona lo aveva portato a quasi ad un chilometri di distanza dalla costa di Malcesine. Il 14enne è stato raggiunto dalla Guardia Costiera e issato a bordo, dove è stato tranquillizzato e assistito dai guardiacoste, che lo hanno ricondotto a riva dove lo attendeva il padre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA