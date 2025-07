Incendi in Maremma, a Scansano in azione 2 Canadair

agenzia

Giani, 'attivo senza sosta sistema antincendi della Toscana'

(v. ‘Scoppiati 3 incendi in Maremma …’ delle 16:43) (ANSA) – SCANSANO (GROSSETO), 29 LUG – In azione anche due Canadair a Scansano (Grosseto), in Maremma, dove oggi si sono sviluppati due incendi, alimentati dal vento. I Canadair, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani, si riforniscono davanti alla costa del Parco regionale della Maremma. Attivo senza sosta il sistema antincendi della Regione Toscana con elicotteri regionali, squadre di volontari, operatori, mezzi, operai forestali e vigili del fuoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA