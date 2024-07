Incendi in Sardegna, assessora ‘ancora impossibile stima danni’

agenzia

Unico dato da confermare è 400 ettari in fumo nel Nuorese

CAGLIARI, 22 LUG – “La macchina antincendi della Regione Sardegna sta dando risposte a tutte le chiamate di incendi ma la situazione di questi giorni è molto critica. E’ però ancora impossibile fare una stima di danni perché si sta ancora operando sul campo e l’unico dato, ancora da certificare, è che nell’incendio di Orotelli (nel Nuorese, ndr) sono andati in fumo circa 400 ettari di territorio”. Lo dice all’ANSA l’assessora regionale dell’Ambiente Rosanna Laconi, in merito a stime circolate nel primo pomeriggio e dopo che ieri si erano verificati circa una trentina di roghi in tutta l’Isola. “Tutta la flotta regionale è stata concentrata sui roghi, altrimenti avremmo avuto situazioni ancora peggiori – aggiunge – una grossa mano arriva poi dalla flotta nazionale: tutti i giorni arrivano Canadair in più. Inoltre un grosso impegno viene profuso anche dalle squadre a terra. Certo – osserva – c’è la necessità di un potenziamento e stiamo lavorando per le assunzioni nel corpo forestale regionale e nell’Agenzia Forestas”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA