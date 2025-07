Incendi Sardegna, Baturi (Cei), ‘ancora una volta devastazione’

agenzia

Arcivescovo Cagliari, 'vicinanza a tutte le persone coinvolte'

CAGLIARI, 28 LUG – “Ancora una volta incendi, ancora una volta devastazione. La preoccupazione per quanto avvenuto negli ultimi giorni nei Comuni di Serramanna e Villasimius deve spingere a un sussulto della coscienza di tutti. La Chiesa locale è profondamente provata da queste circostanze per i danni materiali ingenti, ma anche per quelli morali evidentemente inquantificabili. E la nostra terra, già segnata da numerosi disastri ambientali, si trova oggi a dover affrontare una nuova ferita”. Lo dice lil segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, in merito agli incendi in Sardegna. “In questo momento di grande difficoltà, desidero esprimere vicinanza a tutte le persone coinvolte, a qualsiasi livello, alle famiglie che hanno subìto delle perdite e a quanti sono stati e sono impegnati, con grande dedizione, nello spegnimento dei roghi e nel soccorso delle comunità – aggiunge -Rinnovo la mia prossimità e quella di tutta la Chiesa di Cagliari, insieme a un sentito ringraziamento per l’operato dei Vigili del fuoco, dei volontari e delle Forze dell’ordine che, con coraggio e spirito di servizio, si sono prodigati per fronteggiare l’emergenza”. “Gli incendi che colpiscono la nostra Isola, purtroppo, continuano a essere un fenomeno ricorrente, con effetti devastanti sull’ambiente e sulle persone. Le cause sono molteplici e spesso derivano da fattori che vanno dal dolo alla negligenza, alla speculazione, fino a fenomeni legati al cambiamento climatico – spiega – Non possiamo ignorare che la nostra responsabilità come cittadini e come cristiani è di proteggere la Terra che Dio ci ha donato, prendendoci cura del creato e prevenendo tali tragedie”. “In questi momenti difficili, è essenziale che la nostra comunità si unisca – osserva – La Sardegna, pur ferita, ha la forza di riprendersi, ma solo se lavoriamo insieme, con solidarietà, per ricostruire e per prevenire il ripetersi di simili disastri. È un momento che chiede di rinnovare l’impegno per la protezione dell’ambiente e per il bene comune. Preghiamo per tutte le persone colpite e per tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il fuoco. Preghiamo anche per una maggiore consapevolezza ecologica, che porti a scelte responsabili e a politiche più efficaci nella tutela del nostro territorio. Non permettiamo che la nostra terra venga distrutta, lavoriamo insieme per proteggere ciò che ci è stato dato in dono”.

