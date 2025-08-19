Incendi vicino ai binari, disagi treni a Prato e a Grosseto

agenzia

Ritardi e cancellazioni nel pomeriggio in due linee ferroviarie

FIRENZE, 19 AGO – Due incendi di vegetazione vicino ai binari di linee ferroviarie in Toscana hanno causato nel pomeriggio il blocco temporaneo della circolazione dei treni. Un primo incendio con queste caratteristiche c’è stato sulla linea Firenze – Prato, dalle ore 15,45, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castello e Prato. I treni hanno avuto ritardi, variazioni e cancellazioni. Sul posto i vigili del Fuoco. Bruciati 2.500 metri quadri di canneto nel sedime ferroviario vicino a via di Gonfienti, a Prato, tra piazzale degli Etruschi e via Firenze. Intervenute anche la Polizia di Stato e personale di Rfi. L’altro rogo vicino ai binari c’è – ed è la seconda volta che succede in modo analogo in pochi giorni – tra Grosseto e Alberese, sulla linea per Roma – Ventimiglia. Dalle 17 circa la circolazione ferroviaria è sospesa. Anche in questo caso vigili del fuoco sul posto per lo spegnimento del terreno andato a fuoco.

