Incendiata auto candidato consigliere Comune Calabria

A San Giovanni di Gerace. La condanna del sindaco

SAN GIOVANNI DI GERACE (REGGIO CALABRIA), 25 GIU – Attentato incendiario a San Giovanni di Gerace, nella Locride, ai danni dell’automobile di un ingegnere informatico, Gianmarco Scaletta, candidato al Consiglio comunale non eletto nelle amministrative svoltesi nel giugno del 2024. Scaletta ha vissuto per molti anni nel nord Italia ed ha poi deciso di fare rientro a San Giovanni di Gerace, suo paese natio. La vettura dell’ingegnere informatico é stata dapprima cosparsa di liquido infiammabile e poi incendiata, rimanendo distrutta. Le fiamme hanno danneggiato anche il portone d’ingresso dell’abitazione di Scaletta. Sul luogo dell’attentato incendiario si sono recati i vigili del fuoco ed i carabinieri. Riguardo il movente dell’intimidazione non si esclude, al momento, alcuna ipotesi. Sull’episodio é intervenuto il sindaco di San Giovanni di Gerace, Antonio Barillaro. “Come sindaco, come Consiglio comunale e come amministrazione in carica – ha detto Barillaro – condanniamo con fermezza l’incendio doloso dell’automobile di Gianmarco Scaletta. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che colpisce tutti, minando il senso di sicurezza e convivenza civile che ci appartiene. La nostra comunità non si lascerà minimamente intimidire da niente e da nessuno. Continueremo, infatti, a promuovere con determinazione i valori della legalità, del rispetto e della coesione sociale”.

