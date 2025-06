Incendiati mezzi raccolta rifiuti in comune del cosentino

agenzia

Denso fumo sprigionato dalle fiamme creato disagi a residenti

CETRARO, 09 GIU – Un incendio, ritenuto quasi certamente di origine dolosa, ha distrutto alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti nel Comune di Cetraro. I veicoli erano parcheggiati nel piazzale della ditta che si occupa del servizio in città, Ecologia Oggi, situato nella zona Marina. Dal rogo si è sprigionato un denso fumo nero che ha invaso la zona circostante arrecando disagi ai residenti. Sul posto i vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio e i carabinieri della Compagnia di Paola che hanno avviato accertamenti. Presente anche il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, eletto nella tornata elettorale di 15 giorni fa.

