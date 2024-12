Incendiato il portone di casa dell’eurodeputato FdI Ventola

In Puglia

A Canosa di Puglia, politico e la famiglia erano nell'abitazione

Il portone dell’abitazione dell’europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola, a Canosa di Puglia, a nord di Bari, è stato incendiato la scorsa notte mentre il politico e la sua famiglia erano in casa. Non si registrano feriti. L’incendio, divampato intorno alle tre della scorsa notte, sarebbe stato provocato dal lancio di una molotov. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ventola è stato anche sindaco di Canosa e presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani. E fino allo scorso giugno era capogruppo di FdI nel Consiglio regionale della Puglia. “Sono contento che la mia famiglia stia bene. Non è stata una notte facile e lo spavento rimane. Non voglio fare congetture, confido nell’attività investigativa e inquirente che saprà individuare i responsabili. Ringrazio tutti coloro che in queste ore mi stanno dimostrando la loro vicinanza”. L’atto intimidatorio è stato condannato dalle forze politiche. “Fortunatamente non ci sono stati feriti ma rimane un episodio gravissimo – ha affermato il presidente del Senato Ignazio La Russa – e che per le modalità ricorda quanto avvenne nel lontano 1973 ai fratelli Mattei, nel quartiere di Primavalle a Roma, i quali persero la vita dopo un incendio appiccato nel cuore della notte alla porta di casa”.

