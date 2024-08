Incendiato in provincia di Reggio Calabria pulmino associazione

agenzia

Gruppo giovani impegnato in recupero centro abitato Fiumara

FIUMARA, 22 AGO – Persone non identificate hanno appiccato un incendio a Fiumara, nel Reggino, ad un pulmino utilizzato dall’associazione “Borgo Croce”, costituita da un gruppo di giovani per il recupero del borgo del Reggino, sempre più abbandonato a causa dell’emigrazione. Il pulmino, parcheggiato in uno spiazzo nella sede dell’associazione, è stato distrutto dall’incendio. L’associazione “Borgo Croce” é stata costituita nel 2020 da Maria Grazia Chirico e da un gruppo di giovani, tutti di Fiumara, che sono impegnati per rendere accogliente il borgo con murales e spazi comuni che sono meta di turisti ed artisti. L’incendio doloso è stato denunciato dai responsabili dell’associazione ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificarne i responsabili.

