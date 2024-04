Incendio a Bologna: aperta camera ardente, poi i funerali

agenzia

L'ultimo saluto alla madre e ai suoi tre bambini

BOLOGNA, 23 MAR – Al cimitero della Certosa di Bologna, poco prima delle 8, è stata aperta la camera ardente per dare l’ultimo saluto a Stefana Alexandra Nistor e ai suoi tre bambini. La famiglia di origine romena è deceduta a seguito di un incendio scoppiato nell’appartamento dove viveva in via Bertocchi, in zona Barca. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Accanto ai feretri della mamma e dei bambini, i gemelli di 2 anni Mattia Stefano e Giulia Maria e Giorgia Alejandra di 6 anni, la famiglia stretta nel dolore e nella commozione. Tante le persone che sono passate per portare un fiore e stringere in un abbraccio il padre dei bambini. Al centro c’è anche una corona di fiori donata dal Comune di Bologna. Alle 11 verranno celebrati i funerali nella Chiesa ortodossa di San Luca Evangelista.

