Incendio a Caivano, colonna fumo può raggiungere anche Napoli

agenzia

Asl, 'lavare frutta e ortaggi e non stazionare all'aperto'

NAPOLI, 09 APR – L’incendio divampato nella zona Asi di Pascarola nel comune di Caivano (Napoli) sta producendo un’alta e distesa nube di fumo che potrebbe raggiungere anche il territorio del Comune di Napoli. La Asl Napoli 1 ha fornito una serie di misure a carattere precauzionale da adottare da parte dei cittadini residenti nelle aree prossime all’incendio:; evitare di stazionare per lunghi periodi in spazi all’aperto fino al perdurare dell’emergenza,; lavare accuratamente frutta, ortaggi e verdura prima di mangiarli,; chiudere porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e ogni altra apertura verso l’esterno,; spegnere condizionatori, impianti di ventilazione o ricircolo dell’aria. Se si dovesse essere in prossimità del fumo coprire naso e bocca con un panno umido, cercare riparo immediatamente al chiuso, evitando di respirare profondamente. Bisogna, inoltre, evitare di stazionare all’aperto (balconi, terrazzi) per visionare anche in lontananza la nube perché, per effetto dei venti, potrebbe causare effetti irritativi all’apparato respiratorio. E’ necessario anche evitare di porre all’aria aperta indumenti da asciugare. Tutte le persone che in queste ore dovessero avvertire problemi respiratori o bruciore alle vie respiratorie – conclude la nota – sono invitate a contattare immediatamente un medico ovvero rivolgersi a un pronto soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA