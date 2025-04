Incendio a Caivano, il Comune ‘chiudete porte e finestre’

agenzia

In fiamme deposito solventi, timore per l'alta colonna di fumo

NAPOLI, 09 APR – In seguito all’incendio scoppiato nell’area industriale di Pascarola, la Commissione straordinaria del Comune di Caivano (Napoli) invita la cittadinanza a chiudere porte e finestre, a non raccogliere i prodotti dell’orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso. L’incendio è divampato nel pomeriggio in un capannone di una fabbrica di solventi della zona Asi di Caivano, in località Pascarola. Sono in corso valutazioni sui provvedimenti da adottare. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo e sono al lavoro per ridurne ulteriormente la portata. A preoccupare è la colonna di fumo che si è levata e che, alimentata dal vento, si va diffondendo nei paraggi. Sul posto anche le forze dell’ordine.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA