Incendio a Ciampino, divieto dimora a Roma per 36enne arrestato

agenzia

Il cittadino georgiano è accusato di incendio colposo

ROMA, 06 FEB – Convalida dell’arresto e divieto di dimora a Roma. E’ quanto ha disposto il giudice per le Direttissime della Capitale nei confronti del cittadino georgiano di 36 anni arrestato ieri dalla polizia in relazione all’incendio avvenuto in un locale tecnico alla base della torre di controllo dell’aeroporto di Ciampino. Nei confronti dell’indagato l’accusa è di incendio colposo. Per l’uomo il processo è stato fissato al 2 aprile prossimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA