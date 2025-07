Incendio a Metaponto, alcuni turisti fatti evacuare via mare

agenzia

La situazione più difficile nei pressi di un campeggio

MATERA, 09 LUG – Alcuni turisti che si trovavano in un campeggio di Metaponto di Bernalda (Matera) – dove da diverse ore sono in corso due vasti incendi – sono stati fatti evacuare via mare. Il forte vento sta creando particolari disagi nello spegnimento delle fiamme che stanno interessando una zona dove ci sono anche altri campeggi. Sul posto stanno operando due elicotteri antincendio e tre aerei Canadair, decine di vigili del fuoco e di uomini delle forze dell’ordine e della Protezione civile.

