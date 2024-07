Incendio a Orvieto, stop treni Av Roma-Firenze

agenzia

Sospesa circolazione anche per la linea convenzionale

FIRENZE, 30 LUG – Circolazione ferroviaria sospesa per un incendio nelle vicinanze delle linee AV e convenzionale Roma – Firenze, nei pressi di Orvieto. Lo rende noto Fs precisando che “l’incendio non riguarda la sede ferroviaria. È in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria”. “Potenziata l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori”, conclude Fs.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA