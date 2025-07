Incendio a Termoli, nottata fuori casa per molte famiglie

agenzia

Ancora emergenza roghi dal litorale all'hinterland costiero

TERMOLI, 21 LUG – E’ ancora emergenza incendi in Basso Molise con roghi dal litorale all’hinterland costiero: ieri sera a Termoli i residenti di Rio-Vivo Marinelle hanno vissuto una nottata da incubo a causa di un vasto incendio che ha coinvolto il costone sopra il quartiere a sud di Termoli, a ridosso della linea ferroviaria che è stata chiusa dalle 22.30 circa fino alle 2 di notte. Le fiamme, alte metri, hanno divorato la vegetazione incolta che imperversa nella contrada, lambendo diverse palazzine abitate e un asilo. Numerose famiglie si sono riversate in strada. Sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento termolese che sono riuscite a domare l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino a tarda notte. Sempre ieri sera, a partire dalle 22.20, cinque quadre di Campobasso con altre di Termoli, Santa Croce di Magliano e Vasto (Chieti), arrivate a supporto, sono intervenute a Guglionesi, in contrada Perazzeto per incendio di vegetazione. Il rogo, molto esteso, oltre alle aree agricole, ha coinvolto le zone esterne di uno stabilimento industriale ed i materiali depositati. Le operazioni di spegnimento tempestive hanno evitato il peggio, ovvero il coinvolgimento dello stabilimento stesso, gli impianti e silos. L’intervento è proseguito per l’intera nottata ed è tuttora in corso per evitare la possibile propagazione verso altri stabilimenti ed esercizi commerciali presenti nelle vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA