Incendio a tetto edificio a Trieste, spento in nottata

agenzia

Dopo ore di lavoro inquilini rientrati in casa

TRIESTE, 01 LUG – E’ stato spento soltanto in nottata dopo oltre cinque ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, un incendio che ha riguardato il tetto in ristrutturazione di un edificio di cinque piani in via Giulia. Le operazioni si sono concluse intorno a mezzanotte con la bonifica delle parti incendiate e la messa in sicurezza del tetto e dell’intero edificio, che precauzionalmente era stato evacuato. I vigili del fuoco, intervenuti dopo le 18, sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero dalla parte di tetto in ristrutturazione all’intera superficie e, soprattutto, agli appartamenti sottostanti. Hanno dovuto dunque “aprire” una superficie del tetto di circa 10×10 metri per verificare che tra le tavole e le travi in legno non covasse qualche focolaio nascosto. In nottata quasi tutti gli inquilini, dopo un accurato controllo strumentale per verificare che negli alloggi non vi fosse la presenza di gas prodotti dalla combustione, hanno potuto rientrare nei propri appartamenti. Rimane invece inagibile l’alloggio/mansarda sotto alla parte di tetto andata a fuoco; parzialmente inagibile, infine, rimane fino alla verifica dell’impianto elettrico, l’appartamento sottostante che ha avuto anche danni dovuti all’acqua utilizzata per estinguere l’incendio. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA