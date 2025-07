Incendio a Villasimius, comune chiude spiaggia di Punta Molentis

agenzia

Ordinanza del sindaco, stop sino al completamento della bonifica

CAGLIARI, 28 LUG – Il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, già a tarda sera, ha chiuso tutti gli accessi alla spiaggia di Punta Molentis, dove ieri un grosso incendio ha distrutto decine di auto e fatto scappare via mare circa 200 bagnanti. Mentre sono in corso le indagini del Corpo Forestale regionale per risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme in una delle giornate in cui il maestrale soffiava a circa 35-40 chilometri orari, si inizia a fare una stima dei danni, non solo materiali ma anche ambientali: un paradiso a numero chiuso devastato da un gigantesco rogo che ha minacciato i villeggianti che affollavano il litorale. “Considerato che l’evento ha provocato danni rilevanti al patrimonio naturale e compromesso le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, con possibile presenza di focolai residui, materiali bruciati, alberi pericolanti e detriti potenzialmente pericolosi – scrive il sindaco nell’ordinanza – rilevata la necessità di consentire le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e verifica della stabilità dell’area da parte degli enti preposti, si ordina la chiusura temporanea al pubblico della spiaggia comunale di Punta Molentis, con decorrenza immediata e fino al completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area, da certificarsi da parte degli enti competenti”.

