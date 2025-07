Incendio a Villasimius, distrutti 100 ettari di bosco

agenzia

Primo bilancio del Corpo forestale della Sardegna

CAGLIARI, 28 LUG – Ha devastato circa cento ettari di bosco e distrutto decine di aiuto, l’incendio che ieri ha fatto vivere momenti di autentico terrori a chi si trovava sulla spiaggia di Punta Molentis a Villasimius, sulla Sardegna sud orientale. E’ una prima stima dei danni fatta dal Corpo forestale che sta lavorando per quantificarli nel dettaglio mentre proseguono gli accertamenti per stabilire da dove è partito il rogo e individuare eventuali responsabili. Le indagini sono in corso. Anche la quantificazione effettiva dei danni non è semplice. In fumo sono andate decine di automobili, ma ancora non sono state conteggiate con precisione. Non si registrano al momento danni ad aziende agricole e abitazioni private, ma la conta è appena iniziata.

