Incendio alle Isole Tremiti, ‘situazione sotto controllo’

agenzia

Vicesindaco: 'Per primi intervenuti i cittadini con gli idranti'

FOGGIA, 23 MAR – Un incendio è divampato questo pomeriggio sull’isola di San Domino, una delle due isole (l’altra è San Nicola) nell’arcipelago delle Tremiti. A quanto si apprende dal vicesindaco Gabriele Fentini la “situazione, al momento, è sotto controllo”. L’incendio, che si è sviluppato nei pressi di un distributore di carburante ed una rimessa per automobili e gommoni, ha interessato la zona di Punta Secca. L’isola attualmente è abitata da un centinaio di residenti che vivono stabilmente. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia con il comandante provinciale Capuano giunto sul posto con un mezzo della capitaneria di porto di Termoli. Intervengono anche gli uomini del 115 di San Severo. “Ci sono ancora piccoli focolai ma i vigili del fuoco stanno provvedendo a domarli, grazie anche alle autobotti appena giunte da Termoli. La situazione – spiega il vicesindaco – è sotto controllo -. Voglio ringraziare tutta la macchina che si è messa in moto in brevissimo. Dai vigili del fuoco agli uomini della capitaneria di porto, alle forze dell’ordine e soprattutto agli isolani che per primi sono intervenuti con gli idranti, evitando così che la situazione potesse degenerare”. Le fiamme infatti avrebbero potuto lambire la zona boschiva immediatamente a ridosso del luogo in cui si è sviluppato l’incendio sulle cui cause indagano i carabinieri. La partenza della motonave Santa Lucia che collega le Tremiti a Termoli, prevista alle 16:45, sottolinea il vicesindaco,” è stata posticipata alle 17:30 in accordo con la prefettura di Foggia”.

