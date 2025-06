Incendio all’Università della Tuscia, studenti evacuati

agenzia

Rogo alla facoltà Agraria,nube visibile in molte zone di Viterbo

ROMA, 04 GIU – Un incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo poco dopo e dieci e le cause sono in fase di accertamento. Secondo quanto si apprende studenti, docenti e personale sono stati evacuati da uffici e aule del polo di Riello. Sul posto i vigili del fuoco e l’unità specializzata dell’esercito. Una densa nube di fumo è visibile da molte zone della città. Da quanto appreso le fiamme si sarebbero propagate dal tetto dove erano in corso dei lavori. Poi il fuoco è arrivato anche ai laboratori sottostanti di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto. Da qui la necessita di creare cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme. L’incendio si sta propagando anche in un’altra palazzina del blocco C del polo del Riello.

