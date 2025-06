Incendio all’università di Viterbo, disperso un operaio

agenzia

L'uomo stava lavorando sul tetto dove sono partite le fiamme

ROMA, 04 GIU – Le fiamme sono partite da alcuni rotoli di guaina catramata che erano sul tetto della palazzina C, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Ed è proprio uno degli operai che stavano lavorando sul tetto, che mancherebbe all’appello. Le autorità lo stanno cercando, ma finora dell’uomo non ci sarebbe traccia. Solamente quando i vigili del fuoco riusciranno ad accedere al tetto, si potrà capire se l’uomo era assente al momento dell’inizio dell’incendio, o se purtroppo è deceduto tra le fiamme. Intanto i vigili del fuoco e gli specialisti NBC dell’esercito sono al lavoro per contenere le fiamme ed impedire che si propaghino alle strutture adiacenti

