Incendio appartamento in palazzina a Milano, 8 feriti

agenzia

Sette intossicati e un'ustionata, nessuno grave

MILANO, 18 LUG – Un incendio in un appartamento ha causato l’evacuazione di un’intera palazzina, la scorsa notte, a Milano, e il ferimento di otto persone, nessuna delle quali per fortuna in modo grave. E’ accaduto poco prima delle 2 in via Tito Livio 2, dove sono intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco con due autopompe, autoscale e nucleo Saf. L’incendio, al primo piano, ha coinvolto anche l’appartamento di sopra, al secondo, ma i fumi hanno invaso altre abitazioni provocando diffuse lievi e meno lievi intossicazioni. Alla fine 3 persone sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale di Niguarda, 3 in verde al Policlinico, una in verde all’ospedale Fatebenefratelli e una in verde al Policlinico, tutti per intossicazioni tranne una donna di 38 anni portata tra i pazienti in giallo per un’ustione al volto. Sedici altri condomini sono stati valutati rifiutando le cure.

