Incendio auto sindaco S.Nicola Arcella, indagano i carabinieri

agenzia

Sulle cause del rogo non viene esclusa alcuna ipotesi

SAN NICOLA ARCELLA, 17 LUG – Un incendio ha distrutto la scorsa notte l’automobile di Eugenio Madeo, sindaco di San Nicola Arcella, nel cosentino. La vettura era parcheggiata nei pressi dell’abitazione di Madeo. I vigili del fuoco hanno trovato l’auto completamente distrutta dalle fiamme, che si sono propagate in modo rapido. Sull’accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Scalea, che circa le cause del rogo, non escludono, al momento, alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA