Incendio boschivo a Capalbio, due elicotteri in azione

agenzia

Rogo scoppiato nelle prime ore del giorno

FIRENZE, 31 AGO – Incendio boschivo sulle colline di Capalbio, in località Campocane (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate nelle prime ore del giorno in una zona costituita da macchia mediterranea e olivastri. Il vento di nord-est, con relativa bassa umidità, ha favorito l’allargamento del fronte. La sala operativa regionale ha disposto l’invio immediato di due elicotteri della flotta regionale, 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione Comuni del Fiora, a cui appartiene anche il direttore che coordina le operazioni di spegnimento. “Si stanno concentrando gli sforzi – si spiega dalla Regione – per chiudere l’incendio prima di un cambio di vento previsto in tarda mattinata che potrebbe spingere le fiamme verso altra zona più vasta e densamente boscata. In corso di valutazione invio di ulteriori squadre e mezzi aerei”. La Regione informa anche che nel Pistoiese stanno proseguendo le operazioni di bonifica dell’incendio scoppiato ieri a Marliana e quelle di controllo per il rogo a Cutigliano, innescato mercoledì da un fulmine. In Toscana, conclude la Regione, “è stato prorogato fino al prossimo 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e più in generale qualsiasi accensione di fuochi all’aperto. I cittadini sono invitati a segnalare tempestivamente eventuali focolai al numero verde della Sala operativa regionale 800 425 425 o al numero unico europeo di emergenza 112 (leggi http://w3.webrt.it/oJnfq)”.

