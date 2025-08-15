Incendio boschivo minaccia paese di 400 abitanti nel Grossetano

agenzia

Fuoco spinto dal vento risale colline della Maremma

GROSSETO, 15 AGO – Non si ferma, spinto dal vento, un vasto incendio di bosco sulle colline di Grosseto che minaccia l’abitato di Cana, paese di 400 abitanti circondato da vegetazione e macchia mediterranea nel territorio comunale di Roccalbegna. Le fiamme sono in evoluzione dal primo pomeriggio e il fronte del fuoco si sta minacciosamente spostando verso le case, poderi, aziende agricole e allevamenti. Sul posto sono stati inviati tre elicotteri e due aerei Canadair antincendio, oltre alle squadre di terra che però richiedono l’aggiunta di rinforzi da tutta la Toscana. Le fiamme si propagano velocemente a causa del vento e dell’asperità del terreno. Oltre al personale del comando di Grosseto (40 pompieri), più quello di Siena e Arezzo, sono previsti rinforzi di pompieri dai comandi di Firenze, Massa, Pistoia e Prato. Finora hanno agito 50 pompieri con 20 mezzi coordinati da due funzionari. I vigili del fuoco sono schierati stasera a presidio delle prime abitazioni che potrebbero essere raggiunte dalle fiamme. La Regione Toscana inoltre ha schierato volontari e operai forestali. Le fiamme hanno attraversato numerosi ettari di bosco, vegetazione e coltivazioni. “Pienamente attivo il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana – scrive il presidente della Regione, Eugenio Giani – con squadre di volontari, operai forestali, mezzi e Vigili del Fuoco operativi tutta la notte per contrastare l’avanzata delle fiamme. Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati!”.

