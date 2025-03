Incendio boschivo nel Catanzarese, in azione anche due Canadair

agenzia

A Falerna si lavora per evitare propagazione delle fiamme

FALERNA, 23 MAR – Un vasto incendio boschivo è scoppiato a monte del comune di Falerna, in provincia di Catanzaro. Sul posto per cercare di estinguere le fiamme ed evitare che si propaghino verso il centro abitato sottostante stanno operando delle squadre di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte per rifornimento idrico. All’opera per fronteggiare il rogo ci sono anche due canadair. A coordinare le operazioni di spegnimento delle squadre di terra e dei mezzi aerei un direttore delle operazioni di spegnimento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Catanzaro.

