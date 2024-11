Incendio di notte a Modena, dieci persone salvate, due feriti

agenzia

Alcune recuperate a cavalcioni sulle finestre

BOLOGNA, 16 NOV – Una decina di persone sono state salvate nella notte dai Vigili del fuoco intervenuti per un incendio in un appartamento a Modena, in via Andreoli, intorno alle 4. In cinque, al piano rialzato da cui sono partite le fiamme, erano bloccati all’interno e avevano trovato rifugio e aria mettendosi a cavalcioni delle finestre: questi sono stati soccorsi con le scale. A causa del fumo altri erano rimaste bloccate negli appartamenti ai piani superiori dello stabile e sono state evacuate con l’autoscala. Due persone sono state portate in ospedale. Una parte dei residenti ha già fatto rientro nelle proprie abitazioni mentre l’appartamento da cui è partito l’incendio è ora inagibile. L’intervento di spegnimento e di soccorso è durato alcune ore e si è concluso intorno alle 8: sono ora in corso ulteriori accertamenti. Sul posto anche il 118 e la Polizia.

