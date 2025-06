Incendio di sterpaglie lungo Raccordo autostradale Trieste

agenzia

Fra Sgonico a Prosecco 5 focolai. Code di auto per chilometri

TRIESTE, 12 GIU – Un nuovo incendio si è sviluppato sul Carso triestino, e anche stavolta, come negli anni scorsi, nei pressi del Raccordo autostradale 13. Sono 5 i focolai individuati, divampati stamani dalle sterpaglie nella zona tra Sgonico e Santa Croce, in direzione Trieste: 500 metri circa di fiamme e fumo che lambivano la carreggiata e che hanno fatto disporre la chiusura del tratto chiuso con il conseguente formarsi di code lunghe alcuni chilometri e un forte dispiegamento di Vigili del fuoco, della Protezione civile e del Corpo forestale per spegnere le fiamme. Indagini sono in corso per stabilire la natura degli incendi. L’elicottero della Protezione Civile sta effettuando lanci d’acqua, con rifornimento dal Vascone dell’aviocampo a Prosecco.

