Incendio distrugge cantiere nautico a Olbia, un ferito

agenzia

Gigantesca coltre di fumo nero in tutta la zona industriale

OLBIA, 22 APR – Un incendio di vaste dimensioni è divampato questo pomeriggio nella zona industriale di Olbia, all’interno del cantiere Nautica Acqua in via Madagascar. Da una prima ricostruzione, sembra che a prendere fuoco sia stata un’imbarcazione custodita all’interno del capannone dell’azienda che opera nel settore delle barche da diporto e yacht di lusso. Una gigantesca coltre di fumo nero e denso si è alzata sopra gli edifici della zona industriale olbiese, visibile in tutta la città e che ha subito messo in allarme i residenti. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco di Olbia. Non si sa ancora quanti operai si trovassero dentro la struttura al momento dello scoppio dell’incendio, ma ci sarebbe un ferito. Sul posto è appena giunto l’elicottero del 118.

