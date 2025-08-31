Incendio distrugge magazzino di un’azienda chimica nel Veronese

agenzia

Fiamme circoscritte ma timore per i fumi generati

VERONA, 31 AGO – Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi in uno dei magazzini della Geofin, un’azienda di prodotti chimici per l’agricoltura, a Villafontana nel comune di Oppeano (Verona). Ancora da chiarire le cause del rogo. Un’alta colonna di fumo è stata avvistata da chilometri di distanza e sono state avvertite alcune violente esplosioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con numerosi mezzi e uomini, riuscendo a tenere sotto controllo l’incendio. Preoccupazione per i fumi generati dal rogo. Sul posto sono accorsi il sindaco di Oppeano, Luca Faustini, e Orfeo Pozzani, sindaco di Bovolone, comune con cui si divide la frazione di Villafontana con la zona industriale. Su Facebook ha postato un avviso alla popolazione, invitando alla massima attenzione e raccomandando di chiudere porte e finestre. Eventuali verifiche saranno svolte dai tecnici dell’Arpav.

