Incendio doloso a Prato, danneggiata facciata biblioteca museo

agenzia

Appiccato nella notte, indaga la procura

PRATO, 04 MAG – Un incendio doloso è stato appiccato ieri notte a Prato, intorno alle 23:50, in via della Repubblica, in un cantiere edile recintato. Lo rende noto la procura di Prato, che coordina le indagini sulla vicenda, spiegando che il cantiere è situato in corrispondenza di un porticato, nel complesso che ospita la compagnia assicurativa Generali, la Banca Intesa San Paolo, l’ufficio del giudice di pace e la biblioteca del museo Pecci, la cui facciata è stata danneggiata o, comunque, interessata dai fumi che hanno prodotto annerimenti. Non ci sarebbero feriti. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Le indagini sono state immediatamente avviate con l’ausilio della polizia di Stato, del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, e della polizia municipale. Sul luogo, si spiega ancora dalla procura, sono stati repertati utili indizi che potrebbero consentire di ricostruire i fatti e di individuare gli autori. Al centro delle indagini il movente e l’obiettivo dell’incendio doloso.

