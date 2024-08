Incendio in albergo in Calabria, 98 le persone evacuate

agenzia

La struttura è stata dichiarata inagibile

(v. “Incendio in stanza albergo in Calabria…” delle 19:23) (ANSA) – AMANTEA, 27 AGO – Sono, complessivamente, 98 le persone evacuate dall’Hotel Marechiaro, in cui nel pomeriggio si é sviluppato per cause accidentali un incendio. Una trentina di persone sono state soccorse dal personale del 118 e per due, intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio, si é reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco l’edificio che ospita l’albergo é stato dichiarato inagibile.

