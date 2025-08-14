Incendio in appartamento a Trieste, evacuato stabile 7 piani

agenzia

In nottata Vigili fuoco hanno spento le fiamme ma permangono gas

TRIESTE, 14 AGO – Uno stabile di sette piani è stato fatto evacuare dai Vigili del fuoco la notte scorsa dopo che un incendio era divampato in un appartamento al quinto piano. E’ accaduto alle 4.20 in via Revoltella, strada che è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento. Giunti con 2 squadre, autobotte, autoscala, un mezzo polisoccorso, il capo turno e il funzionario di guardia, i Vigili del fuoco sono entrati nello stabile e, mentre alcuni operatori raggiungevano l’appartamento in fiamme e iniziavano le operazioni di spegnimento, gli altri facevano evacuare l’intero palazzo che era invaso dal fumo. Una persona bloccata al quinto piano aveva raggiunto il terrazzo dell’ appartamento in fiamme ed è stata portata in salvo con l’autoscala. Sono circa 30 le persone evacuate, qualcuna trasportata a braccia; alcuni condomini sono stati trasportati in ospedale perché avevano inalato fumi della combustione.

