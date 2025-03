Incendio in appartamento, due morti a Montecatini

agenzia

Fiamme a secondo piano di palazzo, vittime un uomo e una donna

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 21 MAR – Due persone, un uomo e una donna, sono morte nell’incendio di un appartamento all’interno di un condominio di otto piani a Montecatini Terme (Pistoia). Le fiamme si sono sviluppate in una stanza adibita a camera da letto, in uno degli alloggi al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 1,30, domando l’incendio in poco tempo. Evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di tre persone prese in carico dal Comune. Sul posto personale sanitario del 118, i carabinieri della compagnia di Montecatini Terme, il sindaco e la polizia municipale. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

