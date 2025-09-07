Incendio in appartamento nel Veronese, muore un’anziana

agenzia

Il rogo poco prima di mezzogiorno a Lazise, sul Garda

VERONA, 07 SET – Un’anziana donna è morta a Lazise (Verona) all’interno di un appartamento dove era scoppiato un incendio poco prima di mezzogiorno. Il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento in un’abitazione a due piani: ha perso la vita una donna di 72 anni, mentre il fratello è rimasto intossicato. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato: le fiamme hanno interessato principalmente la camera da letto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’anziana. A causa dei danni provocati dalla combustione, la porzione di fabbricato interessata è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. L’appartamento è stato posto sotto sequestro. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della sezione scientifica dei carabinieri. Sul posto anche la Polizia locale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA