Incendio in azienda nel Comasco, rientra allarme inquinanti

Accertamenti su 7 operai per aver respirato i fumi

COMO, 29 GEN – Sono durate tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato martedì sera attorno alle 23 in un reparto della ditta Salice di Novedrate (Como), azienda specializzata nella lavorazione dei metalli. Sette uomini, probabilmente tutti operai – ma la circostanza non è ancora stata confermata – sono stati sottoposti ad accertamenti da parte del personale di Areu per avere respirato i fumi dell’incendio. Risultano tutti in buone condizioni. Rientrato un iniziale allarme inquinanti. Secondo quanto riferito dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Como – impegnato con nove automezzi e circa 40 uomini provenienti anche dai comandi di Milano e di Varese – l’incendio sarebbe divampato all’interno del reparto galvanico dell’azienda. Sempre il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha reso noto di avere attivato il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico). A questo proposito, in serata, il Comune di Novedrate aveva diramato un comunicato tramite i suoi canali social per chiedere ai residenti di mantenere precauzionalmente porte e finestre di casa chiuse e di non uscire dalle proprie abitazioni. A tarda notte il sindaco Serafino Grassi ha comunque escluso il rischio di contaminazioni.

