Incendio in azienda recupero rifiuti in zona industriale Bari

agenzia

Le fiamme divampate nel pomeriggio, al lavoro i vigili del fuoco

MODUGNO, 06 GIU – Un incendio è divampato intorno questo pomeriggio nella ditta Recuperi Pugliesi che si occupa di riciclo dei rifiuti, a Modugno, nell’area industriale a ridosso di Bari. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme e da dove siano partite. Sul posto sono al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Bari. Si teme che, visto il genere del materiale che si trova nell’area, le fiamme possano sviluppare fumi tossici. Per questo il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha chiesto l’intervento dell’Arpa per fare un campionamento dell’area.

