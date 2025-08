Incendio in campagne del Pisano distrugge 7 ettari

agenzia

Spento dai vigili del fuoco e volontari con ausilio elicotteri

PISA, 02 AGO – Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute nel Comune di Santa Luce (Pisa), in Val di Cecina, a circa 40 km dal capoluogo, per un incendio di vegetazione che finora ha distrutto 7 ettari di collina tra campi coltivati, oliveta, un canneto e zone a sterpaglie oltre a piante di alto fusto. I pompieri sono intervenuti con due autopompe serbatoio, un fuoristrada per l’Antincendio boschivo e un’autobotte riuscendo prima a contenere le fiamme e poi a estinguere il rogo, vicino alla frazione di Pastina. Il fuoco si è propagato in fretta alimentato dal vento ed è stato necessario l’intervento anche di due elicotteri e dei volontari della protezione civile. Ora è in corso l’opera di bonifica. Sul posto i carabinieri forestali per rilievi, accertamenti e per individuare le cause dell’incendio.

