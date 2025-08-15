Incendio in casa, morto un 72enne nel Bergamasco

agenzia

Il rogo forse da un cortocircuito, ferita anche la moglie

Un uomo di 72 anni è morto la scorsa notte nell’incendio della sua abitazione, a Brembate (Bergamo). L’incendio, intorno alle 2.30, è divampato dalla camera da letto e si è rapidamente propagato in tutta la casa, dove erano presenti l’uomo poi deceduto e sua moglie. La donna è invece riuscita a salvarsi: soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale per accertamenti e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e hanno lavorato fino all’alba. La casa è inagibile. All’origine del rogo potrebbe esserci un cortocircuito: indagano i carabinieri.

