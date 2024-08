Incendio in casa vicino a confine con Slovenia, due intossicati

agenzia

A San Dorligo della Valle, fiamme spente dopo ore

SAN DORLIGO DELLA VALLE, 18 AGO – Una abitazione è stata praticamente divorata dalle fiamme e due persone sono rimaste intossicate, in maniera non grave. È il bilancio di un incendio divampato ieri sera in una casa in località Crogole nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste), a ridosso del confine con la Slovenia. I vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte dopo la segnalazione giunta intorno alle ore 21.00 di ieri, sono riusciti a limitare i danni e ad evitare che l’incendio si propagasse alle case vicine. I vigili hanno incontrato molte difficoltà per raggiungere la casa incendiata e hanno operato in condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli. Le due persone intossicate sono state soccorse dal personale sanitario. Soltanto questa mattina l’intera zona è stata bonificata e sono terminate le operazioni di messa in sicurezza, anche delle abitazioni vicine.

