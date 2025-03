Incendio in edificio nell’udinese, 4 persone in ospedale

agenzia

Struttura evacuata, ospita Gaia Terra, comunità ecosostenibile

TRIESTE, 11 MAR – Ustioni e intossicazione da fumo. Sono i problemi riscontrati a quattro persone ospiti di una comunità eco sostenibile, Gaia Terra, in località Flambruzzo nel comune di Rivignano Teor (Udine), che sono state portate in ospedale in seguito a un incendio divampato nella notte nella stessa comunità. Le 4 persone sono state evacuate insieme con tutte le altre presenti nella struttura, otto, dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto. L’intervento di soccorso è cominciato intorno alle 4,30. Gaia Terra occupa uno stabile e uno spazio dove un tempo c’era una fornace per stabilirvi un eco villaggio dove vive una piccola comunità che persegue la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le fiamme hanno interessato il tetto di un fabbricato e numerosi arredi. Sul posto sono giunti anche operatori sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco dei distaccamenti di Codroipo e Latisana. Questi ultimi hanno subito avviato le operazioni di spegnimento e hanno ispezionato tutti i locali per verificare che non vi fossero persone intrappolate all’interno. L’intervento è ancora in corso.

