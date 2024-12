Incendio in ex fornace vetro all’isola di Murano

agenzia

Le fiamme sono partite da un macchinario per cantiere

VENEZIA, 29 DIC – Un incendio si è sviluppato la scorsa notte all’interno di un’ex fornace da vetro nell’isola di Murano, a Venezia. L’episodio è avvenuto intorno alle 23:15, quando i vigili del fuoco di Venezia centro storico sono intervenuti con due autopompe lagunari. L’ex fornace è in ristrutturazione per diventare un albergo. Le squadre hanno spento l’incendio, che era nato da un macchinario del cantiere e le cui fiamme si erano estese ai pannelli in legno circostanti. Sul posto anche la polizia locale. Le cause del rogo sono da accertare. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate all’una circa.

