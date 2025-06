Incendio in impianto di rifiuti a Rosignano, colonna di fumo

agenzia

Il vento di Ponente spinge il fuoco

LIVORNO, 28 GIU – Un incendio con una ampia e densa colonna di fumo visibile da grande distanza si è propagato nel tardo pomeriggio dall’impianto per il trattamento dei rifiuti di Scapigliato, a Rosignano Marittimo (Livorno). Le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 16, ed subito è scattato l’allarme anche per il forte vento di Ponente sulla costa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cecina, Livorno, Lucca e l’elicottero Drago. “I vigili del fuoco – scrivono dal Comune di Rosignano – stanno operando per spegnere l’incendio. La situazione al momento è sotto controllo”. Le cause sono da verificare.

