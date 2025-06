Incendio in liceo a Schio, studenti evacuati, nessun ferito

agenzia

Nel vicentino, fiamme a cestino bagno, non si esclude dolo

Liceo Artistico Martini di Schio (Vicenza) evacuato questa mattina per un incendio divampato poco dopo l’inizio della prima ora di lezione. Le fiamme secondo le prime informazioni si sono sviluppate all’interno di un bagno riservato agli studenti maschi del secondo piano. A prendere fuoco un cestello per le pulizie. Scattato l’allarme anti incendio il personale scolastico ha attivato le procedure di evacuazione dell’intera scuola. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, incluso un atto doloso.

