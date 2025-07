Incendio in oasi nel Foggiano, sindaco ‘villaggi in sicurezza’

agenzia

A Manfredonia questa mattina arrivato un secondo canadair

FOGGIA, 19 LUG – E’ tornato in azione alle 7 di questa mattina il canadair che sta operando sull’oasi Lago Salso, nei pressi della riviera sud di Manfredonia, in provincia di Foggia, interessata da ieri pomeriggio da un vasto incendio, quasi certamente di natura dolosa, partito da un canneto lungo la strada e diffusosi in poco tempo all’intera area protetta. Ancora visibile, a distanza di ore, la grande nube di fumo nera che ieri è stata notata non solo dai residenti della provincia di Foggia, ma anche da quelli della limitrofa provincia Barletta-Andria-Trani. Giunto anche un secondo canadair come confermato dal sindaco Domenico La Marca. “Ieri sera – afferma il primo cittadino – abbiamo messo in sicurezza i diversi villaggi turistici presenti lungo la fascia della riviera sud. In qualche momento abbiamo temuto il peggio, ma per fortuna il grande lavoro di squadra dei vigili del fuoco, della protezione civile e di tutte le forze dell’ordine, coordinati dalla prefettura, ha evitato che la situazione potesse degenerare”. “I vigili del fuoco – prosegue – hanno lavorato e presidiato la zona tutta la notte. Abbiamo anche assicurato la corretta viabilità su un’arteria molto trafficata in particolare durante questo periodo e assicurato le ecoballe di rifiuti, impedendo che fossero lambite dalle fiamme. Il dispositivo è al lavoro per avere la meglio sulle fiamme e domare completamente l’incendio nel corso delle prossime ore. Poi sarà la volta della conta dei danni che sarà enorme. Flora e fauna distrutti”. “In Italia – continua il primo cittadino – ci sono soltanto 18 canadair. Ieri in provincia di Foggia (per domare anche altri incendi) ne erano impiegati quattro. Questo deve far riflettere sulla necessità di investire su questi mezzi essenziali per proteggere il territorio”. Il fumo intanto avvolge la città di Manfredonia e le guardie ambientali sottolineano che “l’aria è irrespirabile”. Il responsabile, Alessandro Manzella, definisce “un disastro” quanto accaduto.

