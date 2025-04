Incendio in un alloggio nel Vercellese, morta una donna

agenzia

A Gattinara, non ci sono altre persone coinvolte

VERCELLI, 11 APR – Una donna di 67 anni è morta questa notte a Gattinara (Vercelli) per un incendio divampato in un alloggio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e per risalire alle cause che hanno provocato le fiamme nell’alloggio di vicolo Canale, situato alla periferia cittadina. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e un’équipe sanitaria, che non ha potuto fare nulla per la donna sessantasettenne, trovata morta. Nessuna altra persona, stando ai primi rilievi, ha avuto bisogno di cure mediche ospedaliere.

